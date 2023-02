fot. PressFocus Na zdjęciu: Jan Oblak

Tottenham jest zainteresowany pozyskaniem latem dwóch zawodników Atletico Madryt. Uwagę londyńczyków przykuwają Jan Oblak i Yannick Carrasco – informuje “Marca”.

Tottenham rozpoczyna już prace nad letnim okienkiem transferowym. Zimą londyńczycy wypożyczyli Arnauta Danjumę oraz wykupili ze Sportingu Pedro Porro. Dyspozycja Hugo Llorisa w tym sezonie jasno wskazuje, że “Koguty” potrzebują wzmocnień między słupkami. To właśnie pozyskanie nowego bramkarza jest traktowane jako priorytet na najbliższe miesiące.

Kontrakt byłego już reprezentanta Francji obowiązuje do połowy 2024 roku, natomiast on sam jest gotowy na pogodzenie się z rolą rezerwowego. Na szczycie listy życzeń Tottenhamu znajduje się Jan Oblak, który w ostatnim czasie obniżył nieco loty, a jeszcze do niedawna był traktowany nawet jako najlepszy bramkarz na świecie. Nie ulega natomiast wątpliwościom, że to wciąż uznane i pewne nazwisko, które z pewnością zagwarantowałoby wielką jakość między słupkami londyńczyków.

Tottenham planuje dodatkowo ściągnąć jeszcze jednego zawodnika do ofensywny. W tym przypadku również zwraca się w kierunku Atletico Madryt, gdzie gra Yannick Carrasco. W zimie belgijski skrzydłowy mógł trafić do FC Barcelony, lecz finalnie porzucono temat. Jego kontrakt z “Los Rojiblancos” obowiązuje tylko do połowy 2024 roku, co zamierzają wykorzystać Anglicy.

Władze londyńczyków mają świadomość, że wzmocnienia są konieczne do walki o najwyższe cele. Wielokrotnie powtarzał to Antonio Conte, który nie jest zadowolony z potencjału kadrowego swojej drużyny.

