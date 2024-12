Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Jakub Moder

VfB Sttutgart obserwuje Jakuba Modera

Jakub Moder w ostatnich miesiącach nie może liczyć na regularną grę w barwach Brighton. Reprezentant Polski w sezonie 2024/2025 pojawił się na boisku zaledwie czterokrotnie, spędzając na boisku 143 minuty. Ostatni raz pomocnik wszedł z ławki 9 listopada przy okazji meczu z Manchesterem City, jednak był to bardzo marginalny występ. Trener popularnych Mew chciał ukraść trochę czasu w końcówce i wykorzystał do tego Polaka.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Według najnowszych informacji w najbliższym czasie Jakub Moder może zmienić barwy klubowe. Kontrakt zawodnika z Brighton wygasa w czerwcu 2025 roku, co oznacza, że już w styczniu będzie on mógł swobodnie negocjować z innymi drużynami. W obecnym momencie trudno sobie wyobrazić, aby doszło do pozostania Modera w Premier League.

Okazuje się, że Polakiem zainteresował się VfB Stuttgart. Oprócz tego w grze ponoć jest jeszcze jeden klub z Bundesligi, ale jego nazwy nie ujawniono. Takie informacje zdradził Tomasz Włodarczyk na kanale Meczyki.pl. Dziennikarz zaznaczył również, że Jakub Moder współpracuje z silną agencją i dzięki temu w jego sprawie wciąż może się dużo wydarzyć.

Transfer do innej ligi na pewno byłby szansą na odbudowę kariery Modera, która została wyhamowana przez zerwane więzadła krzyżowe. Od momentu powrotu pomocnik nie może wrócić do najlepszej formy.