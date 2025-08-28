Kiwior czy gwiazda Manchesteru City? Włoski gigant wybiera!

Arsenal jest otwarty na sprzedaż Jakuba Kiwiora. Polak dogaduje transfer do FC Porto, choć zainteresował się nim także Milan. Włoski gigant wybiera między dwoma nazwiskami - informuje Matteo Moretto.

fot. PA Images Na zdjęciu: Piłkarze Arsenalu

Milan dołączył do grona chętnych. Kiwior jedną z opcji

Jakub Kiwior nie przebił się do wyjściowego składu Arsenalu na stałe. Jest ceniony na Emirates Stadium, ale Mikel Arteta traktuje go wyłącznie jako uzupełnienie. W poszukiwaniu regularnej gry reprezentant Polski zdecydował o zmianie otoczenia jeszcze przed końcem letniego okienka. Wyraźnym faworytem w wyścigu o jego podpis jest FC Porto. Zawodnik jest już dogadany z portugalskim klubem i czeka na ostateczne porozumienie z Kanonierami. Zanim transfer zostanie sfinalizowany, wicemistrzowie Anglii chcą najpierw sprowadzić jego następcę, czyli Piero Hincapie.

Przenosiny Kiwiora do Portugalii nie są natomiast jeszcze przesądzone. Do gry na poważnie wszedł Milan, o czym informuje Matteo Moretto. Przedstawiciele tego klubu skontaktowali się w sprawie ewentualnego transferu polskiego stopera. Celem jest wzmocnienie rywalizacji w defensywie, a jego nazwisko widnieje na liście życzeń już od bardzo dawna.

Kiwiorowi na ten moment oczywiście bliżej do FC Porto, które wynegocjowało już z Arsenalem warunki transakcji. Milan monitoruje sytuację i wkroczy, jeśli tylko pojawi się taka szansa. Oprócz Kiwiora, na radarach znajduje się także Manuel Akanji z Manchesteru City. To właśnie jeden z tych piłkarzy miałby tego lata zakotwiczyć na San Siro.