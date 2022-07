PressFocus Na zdjęciu: Frenkie de Jong

Frenkie de Jong był łączony z transferem do Premier League. Barcelona liczyła na jego sprzedaż, ale przyszłość Holendra zmieniła się.

Barcelona chce, aby Frenkie de Jong wciąż reprezentował jej barwy

Holender miałby jednak zgodzić się na gorsze warunki finansowe

Presję na piłkarzu wywarł Joan Laporta

Barcelona chce zatrzymać de Jonga

Frenkie de Jong miał być piłkarzem, który sprawi, że Barcelona będzie choć trochę spokojniejsza o swoje finanse. Klub dążył do sprzedaży holenderskiego pomocnika, negocjując długo z Manchesterem United. Porozumienie zostało nawet wypracowane. Piłkarz miał opuścić Camp Nou za 85 milionów euro z bonusami. Pojawił się jednak poważny problem w finalizacji transakcji.

Barcelona zastanawiała się już pewnie jak spożytkować pieniądze ze sprzedaży de Jonga. Tymczasem Holender nie zamierzał opuścić Camp Nou. Jego zamiarem było pozostanie w drużynie Xaviego, gdyż nie interesował go projekt sportowy Manchesteru United, który nie zagra w Lidze Mistrzów. Barcelona odwróciła zatem sytuację i dzisiaj twierdzi, że Holender jest dla nich bardzo ważny, a cel to zatrzymanie de Jonga, który musi jednak prawdopodobnie pójść na ustępstwa finansowe.

– On chce zostać, a my chcemy, żeby został. To jest najważniejsze. Jasne jest, że mamy nową skalę wynagrodzeń i wszyscy gracze muszą się do niej dopasować. Staramy się, aby ci zawodnicy zrozumieli klubową rzeczywistość. Mamy do czynienia z rachunkiem płac, który wzrósł o ponad 40%. Wszyscy musimy się wysilić. Zrobimy wszystko, co możliwe, aby został i mamy nadzieję, że gracz zrobi wszystko, co możliwe, aby zostać – powiedział Joan Laporta.

