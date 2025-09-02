Jagiellonia z transferem z La Liga. Grał jeszcze w tym sezonie

Jagiellonia wzmacnia się piłkarzem z La Liga
Dziesięć transferów, ale to nie koniec. Jagiellonia w lecie dokonała potężnej rewolucji kadrowej. Białostoczanie sprowadzili takich piłkarzy, jak Dimitris Rallis, Louka Prip, Bernardo Vital czy Dawid Drachal. Teraz do tego grona dołączył Serio Lozano. Środkowy pomocnik został jedenastym zawodnikiem, który pojawił się w ekipie z Podlasia.
Lozano może pochwalić się sporym doświadczeniem na drugim poziomie rozgrywkowym w Hiszpanii. Jego dorobek to 109 meczów, 6 goli i 18 asyst. Aż 104 spotkania na zapleczu elity rozegrał w barwach Levante. W koszulce ekipy z Walencji zdołał także zadebiutować w La Liga. Dokonał tego w… tym sezonie. 26-latek zaliczył 11 minutowy występ w starciu 1. kolejki z Deportivo Alaves. Natomiast w potyczkach z Barceloną i Elche nie podniósł się z ławki rezerwowych.
Jak informuje Jagiellonia, wychowanek Villarrealu (dwa mecze w seniorskiej ekipie, w tym jeden w Lidze Europy) podpisał dwuletni kontrakt, w którym zawarto opcję przedłużenia o 12 miesięcy. W CV Lozano widnieje także FC Cartagena (5 spotkań) i druga drużyna Żółtej Łodzi Podwodnej (118 meczów, 24 gole, 21 asyst).