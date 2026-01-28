Jagiellonia pozbędzie się pomocnika. Oferta z MLS już na stole

Jagiellonia Białystok otrzymała ofertę za AZ Jacksona i możliwe, że zimą dojdzie do kolejnego rozstania. Według informacji Meczyki.pl klub z Podlasia jest skłonny zaakceptować propozycję, a sam zawodnik jest otwarty na szybki wyjazd.

PressFocus Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Jagiellonia Białystok rozważa odejście Jacksona do MLS

Jagiellonia Białystok może wkrótce pożegnać się z AZ Jacksonem. Ofensywny pomocnik trafił do klubu latem po transferze definitywnym z Columbus Crew i podpisał trzyletnią umowę. Miał wzmocnić rywalizację w środku pola, ale ostatecznie nie zdołał zaistnieć w składzie Dumy Podlasia.

24-latek nie wywalczył sobie miejsca w podstawowym składzie. W pierwszym zespole rozegrał jedenaście spotkań i zanotował jedną asystę. W Ekstraklasie to sześć występów i 128 minut spędzonych na boisku. Taki bilans sprawił, że jego przyszłość w Białymstoku szybko stanęła pod znakiem zapytania.

Według informacji Meczyki.pl do Jagiellonii wpłynęła konkretna propozycja z Vancouver Whitecaps. Kanadyjski klub chce wypożyczyć Jacksona do czerwca, a w umowie miałaby znaleźć się opcja wykupu. Dla zawodnika oznaczałoby to powrót do MLS, gdzie wcześniej występował.

Władze Jagiellonii nie zamierzają blokować transferu. Klub jest skłonny zgodzić się na odejście, a sam piłkarz miał już porozumieć się z Whitecaps w sprawie warunków indywidualnych.

Jeśli transfer dojdzie do skutku, Jackson będzie kolejnym graczem sprowadzonym latem, który szybko opuści Białystok. Z klubem pożegnali się już Alejandro Cantero oraz Louka Prip. Zimowe okno zapowiada się więc dla Dumy Podlasia jako czas porządkowania kadry i korekty wcześniejszych decyzji.

