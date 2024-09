Jagiellonia potwierdziła transfer. 15 asyst w poprzednim sezonie!

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Peter Kovacik

Jagiellonia z transferem z Serie A

Peter Kovacik nie mógł liczyć na regularną grę w barwach Como. Wprawdzie pomocnik wystąpił w dwóch pojedynkach towarzyskich, a w starciu z Al-Hilal zaliczył pełne 90 minut, jednak w kolejnych spotkaniach nie znalazł się w kadrze meczowej. Dlatego zdecydował się na opuszczenie Serie A na zasadzie rocznego wypożyczenia. Z tej okazji skorzystała Jagiellonia, która właśnie potwierdziła transfer 22-latka. W Białymstoku Kovacik będzie występował z numerem 22.

Były młodzieżowy reprezentant Słowacji to wychowanek FK Železiarne Podbrezová. W barwach ekipy z ZELPO Aréna rozegrał łącznie 120 spotkań, w których zdobył 17 bramek i zanotował 34 asysty. Poprzedni sezon był dla niego niezwykle udany. Kovacik zakończył go z siedmioma golami i aż 15 ostatnimi podaniami. To zwróciło uwagę Como, które sprowadziło go do Serie A.

Jagiellonia sprowadziła dziewięciu zawodników. Kadrę mistrzów Polski wzmocnili Cezary Polak, Tomas Silva, Maksymilian Stryjek, Lamine Diaby-Fadiga, Miki Villar, Marcin Listkowski, Darko Czurlinow, Peter Kovacik i Joao Moutinho. Z Białymstokiem pożegnali się Dominik Marzuk, Bartłomiej Wdowik, Zlatan Alomeroić czy Jose Naranjo.

