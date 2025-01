fot. Pressfocus Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Jagiellonia musi wzmocnić defensywę

Jagiellonia Białystok tej zimy pozyskała już Leona Flacha, który jest odpowiedzą na odejście Nene do Chin. W planach było sprowadzenie jeszcze jednego środkowego pomocnika, ale zaktualizowała je poważna kontuzja, jakiej podczas zgrupowania nabawił się Adrian Dieguez. Hiszpan przeszedł w Polsce szczegółowe badania, które wykazały zerwanie więzadła pobocznego. Oznacza to minimum trzy miesiące przerwy od gry zawodnika, który był bardzo istotnym punktem w defensywie mistrza Polski.

Absencja Diegueza zmusza ekipę z Białegostoku do intensywnych prac nad wzmocnieniem tej pozycji. Jakub Seweryn z portalu Sport.pl przekazał, że ściągnięcie środkowego obrońcy to na teraz absolutny priorytet. Trener Adrian Siemieniec ma do dyspozycji jedynie Mateusza Skrzypczaka oraz Dusana Stojinovicia, co przy grze na trzech frontach jest trudne do wyobrażenia. Dziennikarz poinformował również, że mało prawdopodobny jest transfer Nikolasa Panagiotou, o którym portal Meczyki.pl donosił wcześniej.

Jagiellonia od pewnego czasu pracuje nad znalezieniem zastępcy Diegueza. Oprócz nowego obrońcy, na Podlasiu ma pojawić się także skrzydłowy. Mistrzowie Polski na półmetku kampanii zajmują w Ekstraklasie trzecie miejsce, a do liderującego Lecha Poznań tracą tylko trzy punkty. Ponadto, wystąpią w ćwierćfinale Pucharu Polski i fazie pucharowej Ligi Konferencji Europy.