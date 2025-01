Jagiellonia widzi w nim wzmocnienie obrony. To reprezentant kraju

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Jagiellonii Białystok

Jagiellonia poluje na wzmocnienie defensywy

Jagiellonia Białystok rozpoczyna transferową ofensywę. W środę potwierdzono pozyskanie Leona Flacha, który trafia do drużyny w miejsce Nene. Na tym nie koniec, bowiem do wzmocnienia jest jeszcze kilka pozycji. Zespół Adriana Siemieńca będzie wiosną walczył na trzech frontach, więc szkoleniowiec potrzebuje jakościowej i szerokiej kadry. Aktualnym celem numer jeden mistrzów Polski jest transfer nowego obrońcy, który będzie odpowiedzią na kontuzję Adriana Diegueza. Hiszpan przedwcześnie opuścił zagraniczne zgrupowanie i wrócił do Polski, aby przejść szczegółowe badania przed ujawnieniem oficjalnej diagnozy.

Na celowniku Jagiellonii znalazł się 24-letni Nikolas Panagiotou, o czym informuje Tomasz Włodarczyk na łamach portalu Meczyki.pl. Reprezentant Cypru ma 24 lata i jest obecnie zawodnikiem Omonii Nikozja. W tym sezonie występował w Lidze Konferencji, mierząc się chociażby z Legią Warszawa.

Trwają rozmowy w sprawie jego transferu. Jagiellonia nie chce przesadnie ryzykować, dlatego preferuje wypożyczenie z opcją wykupu po sezonie. Omonia stawia swoje warunki, dlatego porozumienie nie jest przesądzone. Panagiotou jest wyceniany przez portal “Transfermarkt” na 800 tysięcy euro. Dla ekipy z Cypru gra od 2019 roku, a w tej kampanii wystąpił w sumie w 25 spotkaniach.

Białostoczanie po rundzie jesiennej zajmują trzecie miejsce, a do liderującego Lecha tracą trzy punkty. Grają ponadto w fazie pucharowej Ligi Konferencji i ćwierćfinale Pucharu Polski.