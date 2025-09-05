Jagiellonia, Arka i Motor – trzy kluby walczą o polski talent

Jagiellonia Białystok, Arka Gdynia oraz Motor Lublin, oto trzy kluby z PKO Ekstraklasy, które walczą o transfer Miłosza Matysika, o czym informuje Jarosław Koliński z "Przeglądu Sportowego Onet". Najbliżej jest ten pierwszy zespół.

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Miłosz Matysik

Miłosz Matysik najbliżej Jagiellonii Białystok

Jagiellonia Białystok tego lata może być zadowolona z przeprowadzonych ruchów transferowych. Pomimo tego, że do tej pory do zespołu Dumy Podlasia dołączyło kilku bardzo ciekawych graczy, którzy już pokazali sporą jakość, to nadal trwają przymiarki do jeszcze jednego transferu. Chodzi bowiem o środkowego obrońcę, który miałby zamknąć kadrę białostoczan w kontekście gry na trzech frontach.

Według informacji przekazanych przez Jarosława Kolińskiego z „Przeglądu Sportowego Onet”, najbliżej transferu do trzeciej ekipy poprzedniego sezonu jest Miłosz Matysik. Środkowy obrońca znalazł się na wylocie z Arisu Limassol i może wrócić do polski. Zdaniem dziennikarza w grze są także dwa inne kluby z naszej Ekstraklasy: Arka Gdynia oraz Motor Lublin. Niemniej to właśnie białostoczanie, czyli były klub Matysika, są najbliżej tej transakcji.

Miłosz Matysik wyjechał z Jagiellonii po mistrzostwie Polski. Trafił na Cypr, gdzie jego kariera miała nadal się rozwijać, ale do tej pory nie może być przesadnie zadowolony z tej decyzji. W tym sezonie na koncie 21-latka jest zero występów, a w sumie ma ich 32. Młodzieżowy reprezentant Polski wyceniany jest obecnie przez serwis „Transfermarkt” na 800 tysięcy euro.

