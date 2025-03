Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Jadon Sancho

Jadon Sancho chce wrócić do Borussii Dortmund

W trakcie ostatniego letniego okienka transferowego Jadon Sancho został wypożyczony z Manchesteru United do Chelsea. Londyński klub zobowiązał się do wykupienia 25-letniego skrzydłowego za około 25 milionów funtów, choć może anulować ten zapis, jeśli przeleje 5 milionów funtów na konto swojego ligowego rywala. W tym momencie nie wiadomo, jaką decyzję podejmą włodarze ze Stamford Bridge, którzy mieli większe oczekiwania co do 23-krotnego reprezentanta Anglii.

Bardzo ciekawe informacje w sprawie przyszłości Jadona Sancho ujawnił niemiecki magazyn “BILD”, według którego sam piłkarz najchętniej wróciłby do Borussii Dortmund, gdzie przeżywał najlepsze lata swojej kariery. Urodzony w Londynie gwiazdor odbił się od Premier League, natomiast w Bundeslidze czuł się jak ryba w wodzie. 25-latek podobno przekazał swojemu otoczeniu, że podczas najbliższego letniego okna transferowego będzie dążył do kolejnej przeprowadzki na Signal Iduna Park.

Oglądaj skróty meczów Bundesligi

Przypomnijmy, że skrzydłowy grał dla drużyny BVB w latach 2017-2021, a także w drugiej części kampanii 2023/2024. Jadon Sancho w koszulce ekipy Die Borussen rozegrał łącznie 158 meczów, zdobył 53 bramki i zaliczył 64 asysty. Angielskiej gwieździe razem z Borussią Dortmund udało się wygrać dwa trofea – Puchar Niemiec oraz Superpuchar Niemiec. Fachowy serwis “Transfermarkt” wycenia słynnego zawodnika na 30 milionów euro.