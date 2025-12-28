Real odkupi czołowego obrońcę ligi włoskiej. Okazja rynkowa

Jacobo Ramon zachwyca formą w Como 1907. Wszystko wskazuje na to, że wychowanek Realu Madryt wróci do hiszpańskiego klubu po zakończeniu obecnego sezonu - donosi stacja telewizyjna ESPN.

Insidefoto / Alamy Na zdjęciu: Jacobo Ramon

Jacobo Ramon najpewniej wróci do Realu Madryt

Jacobo Ramon przed sezonem 2025/2026 opuścił Real Madryt i przeniósł się do Como 1907. Kwota transferu wyniosła 2,5 miliona euro i bardzo szybko okazała się trafioną inwestycją włoskiego klubu.

20-letni środkowy obrońca błyskawicznie zaaklimatyzował się bowiem na boiskach Serie A, prezentując dużą pewność w defensywie. Dzięki regularnej grze na wysokim poziomie Ramon wyrósł na jednego z najlepszych stoperów w lidze włoskiej.

Jak informuje stacja telewizyjna „ESPN”, młody Hiszpan jest bardzo bliski powrotu do Realu Madryt podczas najbliższego letniego okienka transferowego. Królewscy posiadają opcję odkupu swojego wychowanka za około 8 milionów euro i zamierzają z niej skorzystać. Włodarze klubu ze stolicy Hiszpanii są pod wrażeniem postępów defensora. Ramon, podobnie jak Nico Paz, ma więc ponownie założyć białą koszulkę drużyny Los Blancos.

Jacobo Ramon w barwach Como 1907 rozegrał dotychczas 14 spotkań i zdobył 2 bramki. Mierzący 196 centymetrów defensor wyraźnie rozwinął swoje umiejętności pod wodzą Cesca Fabregasa. Wszystko wskazuje na to, że w kolejnej kampanii będzie pracował pod skrzydłami Xabiego Alonso, o ile 44-letni szkoleniowiec utrzyma swoją posadę.