Arsenal rusza po gwiazdę ligowego rywala. Arteta ceni tego zawodnika

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Jacob Ramsey

Jacob Ramsey przykuł uwagę Arsenalu

Arsenal zapowiada aktywność podczas najbliższego letniego okienka transferowego. Włodarze londyńskiego klubu planują wzmocnić kilka pozycji, by drużyna prowadzona przez Mikela Artetę miała większe szanse na triumf w Premier League. Niewykluczone, że Arsenal osłabi swojego ligowego rywala, dobijając targu z Aston Villą. Z najnowszych informacji przekazanych przez hiszpański portal “TodoFichajes.com” wynika bowiem, że na radar ekipy The Gunners trafił Jacob Ramsey.

Wielkim fanem talentu młodzieżowego reprezentanta Anglii jest podobno trener zespołu Kanonierów – Mikel Arteta. 43-letni Hiszpan bacznie śledzi postępy, jakie notuje ten zawodnik pod wodzą jego rodaka – Unaia Emery’ego. Kontrakt pomocnika z obecnym pracodawcą obowiązuje tylko do 30 czerwca 2027 roku, co chce wykorzystać Arsenal. Aston Villa zdaje sobie sprawę, że jeśli nie przekona swojej gwiazdki do przedłużenia umowy, to będzie musiała rozważyć sprzedaż piłkarza.

Jacob Ramsey jest wychowankiem klubu z Birmingham, w którym spędził niemal całą dotychczasową karierę, z wyłączeniem sezonu 2019/2020, kiedy przebywał na wypożyczeniu w trzecioligowym Doncaster Rovers. W aktualnej kampanii lewy pomocnik rozegrał 34 spotkania, strzelił 3 gole i zaliczył 5 asyst. Fachowy serwis “Transfermarkt” szacuje wartość rynkową 23-latka na 32 miliony euro, więc Arsenal musiałby się liczyć z takim wydatkiem.