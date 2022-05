Pressfocus Na zdjęciu: Ivan Perisic

Inter Mediolan ociąga się z zaproponowaniem Ivanowi Perisiciowi nowego kontraktu. Wzmaga to irytację Chorwata, który zaczął już rozglądać się za nowym klubem. Jak informuje Sportmediaset, 33-latek porozumiał się już z Chelsea Londyn i ma na dniach podpisać kontrakt z angielskim klubem.

Kontrakt Ivana Perisicia z Interem wygasa wraz z końcem sezonu

Włodarze ekipy z Mediolanu nie kwapią się z zaproponowaniem mu nowego kontraktu

Chorwat nie ma ochoty czekać i negocjuje transfer do Chelsea Londyn

Chelsea z pomocną dłonią w kierunku Perisicia

Mimo wielu sezonów spędzonych w Mediolanie, a także roli, jaką odgrywa w zespole, Ivan Perisić nie może czuć się obecnie doceniony. Włodarze Interu nie zaproponowali mu nowej umowy, a stara wiąże go z klubem jedynie do końca sezonu. Chorwat nie gryzie się w język i podkreśla w wywiadach swoją irytację obecną sytuacją. Nie rozumie on, dlaczego klub traktuje go w tak mało profesjonalny sposób.

Opieszałość Interu według Sportmediaset postanowiła wykorzystać Chelsea Londyn, która nawiązała już kontakt z zawodnikiem. Zdaniem dziennikarzy, transfer do ekipy The Blues jest już przesądzony, a Chorwat ma w najbliższym czasie przejść testy medyczne. W obecnym sezonie skrzydłowy rozegrał aż 47 meczów dla Interu, zdobywając w nich dziewięć goli i notując osiem asyst. Walnie przyczynił się on do triumfu Nerazzurrich w finale pucharu Włoch. Chorwat zdobył dwie bramki w dogrywce, a Inter wygrał 4:2.

Chelsea has agreed a deal with Inter’s Perisic as free agent according to Sport Mediaset — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) May 13, 2022

Patrząc na zaangażowanie piłkarza, postępowanie Interu jest mocno zastanawiające. Jego barwy Perisić reprezentuje od 2015 roku. Wystąpił łącznie w 252 meczach ekipy z Mediolanu, w których zdobył 54 bramki i zanotował 48 asyst.

