PressFocus Na zdjęciu: Aleksander Ceferin

UEFA dyskutowała o stworzeniu mini-turnieju na rozpoczęcie sezonu z czterema drużynami występującymi w Lidze Mistrzów. Miałby on zastąpić proponowane rozgrywki Final Four do wyłonienia zwycięzcy Champions League na wzór zakończenia rozgrywek w roku 2020, gdy w powodu pandemii decydujące spotkania odbyły się w Lizbonie bez rozegrania meczów rewanżowych.

UEFA szuka pomysłów na uatrakcyjnienie europejskich rozgrywek

Jednym z nich jest mini-turniej z udziałem czterech najlepszych drużyn minionej edycji Ligi Mistrzów

Miałby się on odbywać w USA przed rozpoczęciem nowej kampanii

UEFA próbuje uatrakcyjnić europejskie rozgrywki

Takie rozwiązanie, choć wydaje się atrakcyjne z punktu widzenia kibica jest trudne do zrealizowania pod kątem logistycznym i już w ostatnich dniach mówiło się, że w Europie jest zaledwie kilka miast, które mogłyby podjąć się zorganizowania takiego turnieju. To między innymi Rzym czy Londyn.

W związku z tym UEFA szuka kolejnych rozwiązań, które mogłyby uatrakcyjnić europejskie rozgrywki. Jednym z takim pomysłów jest próba stworzenia mini-turnieju z udziałem czterech najlepszych drużyn poprzedniej edycji Ligi Mistrzów. Miałby się on odbywać, przynajmniej początkowo, w Stanach Zjednoczonych tuż przed rozpoczęciem kolejnej kampanii. Jednak udział w takich rozgrywkach musiałby być niezwykle atrakcyjny dla klubów, aby chciały zagrać w nim w swoich najmocniejszych składach.

Stworzenie przedsezonowego turnieju z czterema drużynami pozwoliłoby UEFA przetestować organizację tak wielkiego wydarzenia poza Europą. Już wcześniej pojawiały się spekulacje w mediach, aby pojedyncze mecze Ligi Mistrzów rozgrywać poza kontynentem. W związku z tym, iż kluby wyruszają w przedsezonowe tournee po całym świecie, tak daleki wyjazd być może napotkałby mniejszy opór.

Turniej czterech drużyn prawdopodobnie oznaczałby, że zwycięzca Ligi Mistrzów nie grałby już w sierpniowym Superpucharze. Jedną z możliwych opcji jest to, aby ten mecz stał się spotkaniem między triumfatorami Ligi Europy i Ligi Konferencji Europy.

