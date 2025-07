Isak otrzymał astronomiczną ofertę. Musi zdecydować

Alexander Isak otrzymał ofertę w wysokości 600 tysięcy funtów tygodniowo oraz licznych premii od zespołu Al-Hilal z Arabii Saudyjskiej, o czym donosi "The Guardian".

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Alexander Isak

Isak z wielką ofertą z Arabii Saudyjskiej

Alexander Isak od wielu już tygodni, a nawet miesięcy łączony jest z odejściem z zespołu Newcastle United. Szwedzki napastnik znajduje się bowiem na celowniku przede wszystkim Liverpoolu i to nawet pomimo transferu Hugo Ekitike. Niemniej sfinalizowanie tej transakcji nie będzie łatwe, bowiem Sroki oczekują za swojego najlepszego napastnika ponad 100 milionów euro.

Niemniej okazuje się, że nie tylko zespół The Reds jest zainteresowany jego sprowadzeniem do zespołu. Według informacji przekazanych przez „The Guardian”, Alexander Isak otrzymał od Al-Hilal ofertę w wysokości 600 tysięcy funtów tygodniowo wolnych od podatku, a w dodatku jeszcze bardziej lukratywne premie. Oznaczałoby to bajeczną pensję w jednym z najlepszych zespołów Arabii Saudyjskiej. Pytanie, czy sam Isak zdecyduje się na postawienie na zarobek, czy grę w najwyższym poziomie w Liverpoolu.

Alexander Isak w minionym sezonie dla zespołu Newcastle rozegrał w sumie 42 mecze, w których zdobył 27 goli oraz zanotował sześć asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia go aktualnie na 120 milionów euro. Umowa 25-letniego reprezentanta Szwecji z klubem wygasa wraz z końcem czerwca 2028 roku.

