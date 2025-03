FC Barcelona chce gwiazdę Premier League. Pojawił się problem

Alexander Isak wymieniany jest w gronie następców Roberta Lewandowskiego w FC Barcelonie. Natomiast portal Daily Mail informuje, że Newcastle planuje usiąść do rozmów z piłkarzem ws. nowego kontraktu.

Newcastle po sezonie usiądzie do rozmów z Isakiem ws. nowego kontraktu

FC Barcelona, co nie jest tajemnicą, rozgląda się na rynku transferowym za nowym napastnikiem. Robert Lewandowski powoli zbliża się do 37. urodzin, więc Katalończycy chcą zabezpieczyć pozycję numer dziewięć na przyszłość. Wśród kandydatów wymieniano różne nazwiska, lecz jedną z najpoważniejszych opcji wydaje się Alexander Isak.

Szwed aktualnie broni barw Newcastle, gdzie spisuje się ponad miarę oczekiwań. W bieżących rozgrywkach zanotował już 22 gole w 31 meczach. “The Magpies” są świadomi zainteresowania, jakie generuje ich zawodnik, lecz nie zamierzają ulegać żadnej presji.

Jakiś czas temu Isak przedłużył kontrakt z klubem aż do czerwca 2028 roku. W obliczu potencjalnego transferu chce wykorzystać rosnące zainteresowanie, aby otrzymać podwyżkę wynagrodzenia. Klub z St. James Park jest skłonny usiąść do rozmów z przedstawicielami piłkarza, lecz jeszcze nie teraz. Z informacji podanych przez Craiga Hope’a z portalu Daily Mail wynika, że najwcześniej do spotkania dojdzie dopiero po zakończeniu sezonu.

Dziennikarz zauważył, że Newcastle przypomniało szwedzkiemu napastnikowi, iż niedawno podpisał wieloletni kontrakt z klubem. Jednak, aby nie pogorszyć relacji z piłkarzem, zarząd jest gotów stanąć do negocjacji i złożyć mu nową ofertę. Jedyną niewiadomą pozostaje pytanie, czy obie strony będą w stanie znaleźć porozumienie na podobnym poziomie finansowym.

Kluczową kwestią w tej sprawie jest również stanowisko prezesa Newcastle. Darren Eeales podkreśla, że nie ma zamiaru sprzedawać zawodników takiej klasy jak Alexander Isak. Nie zmusi ich do tego również sytuacja finansowa, bowiem z pierwszych raportów wynika, że finanse za lata 2023-2024 przedstawiają się pozytywnie w porównaniu do poprzednich lat.