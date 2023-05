PressFocus Na zdjęciu: Andoni Iraol

Andoni Iraola wykonuje imponującą pracę w Rayo Vallecano

Hiszpan przyznał, że negocjował z Leeds United, które chciało go zatrudnić

Trener podkreślił, że czuje się szczęśliwy w Madrycie i zamierza tu pozostać

“Miło mi, że Leeds o mnie pomyślało”

Andoni Iraola wykonuje świetną pracę. Najpierw wprowadził Rayo Vallecano do La Ligi, następnie je tam utrzymał, a teraz wciąż walczy o zajęcie miejsca w strefie europejskich pucharów.

O zakontraktowanie Hiszpana starał się Leeds United, co potwierdził sam zainteresowany.

– Byłem bardzo szczęśliwy, że wzięli mnie pod uwagę. Rozmawiałem z Rayo, które też musiało podjąć decyzję. Zrozumiałem, że klub nadal na mnie liczy. Myślę, że to były bardzo otwarte rozmowy. Prowadziliśmy je z klubem, ale Leeds pozostawało otwarte również wobec Rayo. Rozmawialiśmy przez jeden dzień, okazało się, że jest to kiepski czas na taką zmianę i to wszystko – powiedział Iraola. – Jestem wdzięczny Leeds, ale też bardzo szczęśliwy, pracując dla Rayo. Chcemy dobrze zakończyć sezon – dodał.

W najbliższy weekend zespół z Madrytu podejmie u siebie Espanyol. Obecnie Rayo traci dwa punkty do strefy europejskich pucharów.

