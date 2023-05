Już w czwartek Bayer Leverkusen podejmie u siebie AS Romę w rewanżowym meczu półfinału Ligi Europy. Choć Xabiego Alonso łączą z Jose Mourinho koleżeńskie relacje, Hiszpan ostrzega, że podczas spotkania nie będą one miały znaczenia.

PressFocus Na zdjęciu: Xabi Alonso

Bayer Leverkusen w czwartek podejmie u siebie Romę

W pierwszym meczu Giallorossi wygrali 1:0

Xabi Alonso przyznał, że ma świetne relacje z Jose Mourinho, ale podczas rewanżu nie będą one miały znaczenia

“Kocham Mourinho i wiele się od niego nauczyłem”

Bayer Leverkusen w czwartek czeka kolejny wielki wieczór. Aptekarze podejmą u siebie AS Romę w rewanżowym meczu półfinału Ligi Europy. Pierwsze starcie zakończyło się skromnym zwycięstwem Giallorossich (1:0). Xabi Alonso świetnie zna się z Jose Mourinho. Pod jego wodzą rozegrał 151 spotkań w Realu Madryt.

– Kocham go i wiele się od niego nauczyłem. Miło będzie go zobaczyć, ale gdy mecz się zaczyna, nie ma przyjaciół – powiedział hiszpański szkoleniowiec. – Jesteśmy szczęśliwi z powodu awansu do półfinału, ale chcemy więcej. Dla nas to złota okazja. Spodziewamy się intensywnego meczu, ale wierzę w naszych fanów. Mam nadzieję na historyczną noc – dodał.

Rewanżowe starcie na BayArena rozpocznie się w czwartek o godzinie 21:00.

Bayer Leverkusen AS Roma 2.05 3.40 3.90 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 maja 2023 12:24 .

