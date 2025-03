Inter zainteresowany gwiazdą ligowego rywala. Klub liczy na 40 mln euro

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Simone Inzaghi

Gustav Isaksen w kręgu zainteresowań Interu

Inter Mediolan to aktualnie lider Serie A. Po 29. kolejkach ma trzy punkty przewagi nad drugim SSC Napoli. Według “La Repubblica”, mistrzowie Włoch zainteresowali się Gustav Isaksenem, który sprawia doskonałe wrażenie w barwach Lazio Rzym.

Duński skrzydłowy znalazł się również na radarze Tottenhamu Hotspur, co może doprowadzić do ciekawej rywalizacji pomiędzy włoskim gigantem a klubem z Premier League. Według doniesień Lazio oczekuje za 23-letniego zawodnika kwoty sięgającej 40 milionów euro, szczególnie jeśli dojdzie do licytacji pomiędzy kilkoma klubami.

Isaksen trafił do Rzymu latem 2023 roku z duńskiego FC Midtjylland za blisko 14 milionów euro. W barwach Lazio w obecnym sezonie rozegrał 39 meczów. Duńczyk zdobył pięć bramek i dołożył pięć asyst. Co istotne, choć Simone Inzaghi nie gra klasycznymi skrzydłowymi w swoim systemie 3-5-2, to pojawiają się spekulacje, że Isaksen mógłby być ustawiany jako wahadłowy.

Inter już teraz szykuje się do letniego okna transferowego. Oprócz Isaksena na liście życzeń znajdują się także młode talenty, takie jak Nico Paz z Como oraz Arda Guler z Realu Madryt.