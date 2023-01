fot. PressFocus Na zdjęciu: Milan Skriniar

Inter Mediolan w dalszym ciągu nie doszedł do porozumienia z Milanem Skriniarem. Klub przedstawił warunki oferty i czeka na odpowiedź ze strony Słowaka, który nieustannie interesuje się Paris Saint-Germain.

Kontrakt Milana Skriniara obowiązuje do końca obecnego sezonu

Inter Mediolan od kilku miesięcy prowadzi z nim rozmowy w sprawie kontynuowania współpracy

Słowaka ogromnymi pieniędzmi kusi Paris Saint-Germain

Inter sprosta oczekiwaniom finansowym Skriniara?

Od kilku miesięcy Inter Mediolan obawia się utraty Milana Skriniara. Latem Paris Saint-Germain określił go jako główny cel transferowy i proponował wicemistrzowi Włoch ogromne pieniądze, sięgające nawet 70 milionów euro. Z uwagi na brak odpowiedniego następcy odrzucono tę ofertę, wierząc, że uda się dojść do porozumienia z zawodnikiem w sprawie podpisania nowego kontraktu.

Słowak jest dla Interu bowiem kluczowym elementem defensywy, co idealnie obrazuje obecny sezon. Zagrał on we wszystkich dotychczasowych spotkaniach, kilkukrotnie zakładając kapitańską opaskę. Strata takiego zawodnika byłaby olbrzymim ciosem, dlatego władze klubu próbują uzgodnić warunki kontynuowania współpracy.

Kontrakt Skriniara wygasa wraz z końcem sezonu, co stawia klub z Mediolanu pod ścianą. Od początku roku obrońca może już dogadywać się z nowym pracodawcą, a na ściągnięcie go do siebie nieustannie chrapkę mają paryżanie.

Inter Mediolan przedstawił reprezentantowi Słowacji swoją ofertę i czeka na odpowiedź. Gianluca Di Marzio informuje, że wynosi ona sześć milionów euro rocznie plus bonusy. Kluczowe w tej kwestii jest nastawienie samego zawodnika, bowiem Paris Saint-Germain zaproponowało mu zdecydowanie większe wynagrodzenie.

