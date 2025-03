Inter straci kluczowego zawodnika? Wymowne słowa gwiazdora

Henrikh Mkhitaryan może opuścić Inter wcześniej niż planowano. Według "Calciomercato" zawodnik nie wyklucza zmiany klubu mimo obowiązującego kontraktu do 2026 roku.

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Simone Inzaghi

Mkhitaryan może odejść z Interu

Henrikh Mkhitaryan wywołał spore poruszenie wśród kibiców Interu Mediolan, wypowiadając się niejednoznacznie na temat swojej przyszłości. Choć jego kontrakt wygasa dopiero w 2026 roku, armeński pomocnik jasno zaznaczył, że decyzję o pozostaniu w klubie podejmie po zakończeniu obecnego sezonu. – Na razie czuję się dobrze w Interze, ale zobaczymy, co przyniesie przyszłość – powiedział piłkarz.

Wypowiedź Mkhitaryana jest zrozumiała, biorąc pod uwagę plany nowego zarządu Nerazzurrich. Klub zamierza odmłodzić kadrę, co może oznaczać konieczność poświęcenia doświadczonych zawodników. Szczególnie istotna jest sytuacja w pomocy, gdzie prawdopodobne odejścia Davide Frattesiego oraz Kristjana Asllaniego zwiększają potrzebę sprowadzenia młodych talentów. W czerwcu do drużyny Simone Inzaghiego dołączy Luka Sucić, ale może być to niewystarczające wzmocnienie.

Inter stoi przed trudnym wyborem, zwłaszcza że Mkhitaryan, mimo nierównej formy, pozostaje kluczowym graczem. Jednak biorąc pod uwagę długość kontraktów innych pomocników – Piotra Zielińskiego, niezastąpionego Nicolo Barelli czy Hakana Calhanoglu, to właśnie Ormianin wydaje się najbliższy odejścia. Decyzja ta nie wynika z kwestii sportowych – zawodnik ma duży szacunek kolegów, zwłaszcza Alessandra Bastoniego czy Federico Dimarco – lecz z konieczności wprowadzenia nowej filozofii w klubie.

Inter czeka więc na ruch samego Mkhitaryana, który świadomy sytuacji ostrożnie podchodzi do tematu swojej przyszłości. Kolejne miesiące mogą zdecydować, czy mediolańczycy faktycznie zaryzykują i poświęcą jednego z najbardziej doświadczonych graczy na rzecz odmłodzenia drużyny.