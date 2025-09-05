Inter sondował możliwość transferu gwiazdy Juventusu

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu

Juventus liczy na sprzedaż Vlahovicia

Dusan Vlahović w krótkim czasie przeszedł drogę od piłkarza uznawanego za zbędnego do zawodnika, który daje Juventusowi ważne punkty w Serie A. Jego dobra forma sprawiła, że Igor Tudor zaczął poważnie rozważać wystawianie go w pierwszym składzie. W nadchodzącym starciu z Interem (13 września) Serb może odegrać kluczową rolę.

Mimo sportowych sukcesów przyszłość napastnika pozostaje zagadką. Kontrakt obowiązuje do czerwca 2026 roku, a Juve już w styczniu znów będzie szukało sposobu, by piłkarz odszedł. Klub chciałby zyskać kilka milionów euro i zaoszczędzić na pensji. Stara Dama już latem próbowała pozbyć się napastnika. Sam zawodnik liczy jednak, że doczeka końca umowy i odejdzie latem jako wolny agent, inkasując także premię za podpis.

Latem Vlahović był łączony m.in. z Milanem. Rozmowy zakończyły się fiaskiem, bo zawodnik nie chciał rezygnować z pensji sięgającej 12 milionów euro netto. Juventus próbował znaleźć mu klub w Premier League, gotowy zaoferować podobne warunki finansowe i wysoki bonus.

Największą sensacją są jednak informacje przekazane przez Fabianę Della Valle. Według dziennikarki „La Gazzetty dello Sport” Inter kontaktował się latem z otoczeniem piłkarza. Giuseppe Marotta miał sondować możliwość sprowadzenia Serba po wygaśnięciu kontraktu. Wysokie oczekiwania napastnika sprawiają jednak, że operacja jest skomplikowana. Mimo to, agent Vlahovicia nie zamknął drzwi i wyraził gotowość do rozmów.

