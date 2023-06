IMAGO / Team 2 Na zdjęciu: Marcus Thuram

Santi Aouna przekazuje zaskakujące wieści

Marcus Thuram jest bliżej transferu do Interu

Media były przekonane, że Francuz wybierze Milan

Marcus Thuram ostatecznie wybierze “Nerazzurrich”?

Jak wynika z informacji przekazanych przez Santiego Aounę, dziennikarza “Foot Mercato”, Inter prowadzi w wyścigu o Marcusa Thurama. Jest to o tyle zaskakujące, że media od kilku dni były przekonane o wyborze francuskiego napastnika, który miał paść na Milan. Wszystko na to wskazuje, że zawodnik wybierze ostatecznie grę dla “Nerazzurrich”, którzy zaoferowali mu niższą pensję od ich rywali zza miedzy.

Marcus Thuram odrzucił w ostatnich dniach propozycję dołączenia do Paris Saint-Germain i skupił się tylko na Italii. Co ciekawe, zawodnik posiada również włoskie obywatelstwo. Wszystko przez to, że napastnik urodził się w Parmie, kiedy jego ojciec Lillian bronił barw klubu z tego miasta.

Przejście Marcusa Thurama byłaby kolejnym ciosem w czerwono-czarne serce sympatyków Milanu. Klub ostatnio porozumiał się z Newcastle United w sprawie Sandro Tonalego. A włoski pomocnik był nie tylko liderem zespołu Stefano Piolego, ale również ulubieńcem trybun San Siro.

