Dziennikarze "Corriere dello Sport" informują, że Lazio będzie chciało spróbować latem sprowadzić Jorginho. Włoski pomocnik miał w przeszłości okazję współpracować z Maurizio Sarrim. Natomiast opcją numer dwa do środka pola jest Lucas Torreira.

IMAGO / News Images Na zdjęciu: Jorginho

Lazio planuje wzmocnić skład przed Ligą Mistrzów

Władze klubu chciałyby sprowadzić Jorginho

Opcją numer dwa do środka pola jest Lucas Torreira

Jorginho i Torreira na celowniku “Biancocelestich”

Lazio przed nadchodzącym sezonem chce wzmocnić kilka pozycji, a w szczególności środek pola. W ubiegłym sezonie zmiennicy pomocników kompletnie odstawali, a już wkrótce ekipę Maurizio Sarriego będzie czekała rywalizacja nie tylko w Serie A, ale i Lidze Mistrzów. Dziennikarze “Corriere dello Sport” donoszą, że “Biancocelesti” będą chcieli wzmocnić środek pola wielkim nazwiskiem.

Priorytetem władz Lazio jest sprowadzenie Jorginho. Jednak transakcja związana z pomocnikiem Arsenalu będzie trudna do zrealizowania. Włoch obecnie zarabia 6,5 miliona euro rocznie, a “Biancocelesti” nie są w stanie mu zagwarantować nawet zbliżonej pensji. Będą próbowali nakłonić pomocnika do powrotu do ojczyzny z prawie dwukrotnie niższymi zarobkami, więc ten ruch wydaje się mało prawdopodobny.

Bardziej realną opcją do wzmocnienia środka pola jest Lucas Torreira. Urugwajczyk ma za sobą występu na włoskich boiskach i bardzo dobrze wspomina ten okres. Koszt transferu 27-latka mógłby wynieść około 6 milionów euro, a na dodatek jego finansowe oczekiwania stoją znacznie niżej od tych Jorginho.

