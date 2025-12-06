Inter może stracić pomocnika. Klub z Premier League chce zawodnika

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Christian Chivu

Davide Frattesi łączony z Newcastle United

Inter Mediolan po derbowej porażce z Milanem (0:1) szybko wrócił na właściwe tory, pokonując na wyjeździe Pisę (2:0) w 13. kolejce Serie A. Tymczasem coraz głośniej mówi się o możliwym odejściu Davide Frattesiego, który wciąż nie może przebić się do podstawowego składu Nerazzurrich. Według informacji Calciomercato.com, Newcastle United włącza się do walki o włoskiego pomocnika i rozważa transfer podczas zimowego okna transferowego.

26-letni środkowy pomocnik trafił do Interu z Sassuolo latem 2024 roku. Włoski gigant jest teraz gotów rozważyć jego odejście. Według doniesień, Frattesi może być dostępny zimą za około 30 milionów euro, czyli znacznie mniej, niż zakładano jeszcze kilka miesięcy temu.

Eddie Howe od dawna podkreśla, że Newcastle wymaga większej głębi i jakości w środku pola, zwłaszcza w obliczu kontuzji oraz konieczności rotowania składem podczas gry w europejskich pucharach. Frattesi łączy dynamikę z agresywnym stylem gry. Zainteresowanie wykazuje również Napoli, które po letnich zmianach kadrowych szuka kreatywnego i energicznego pomocnika.

Dotychczasowy sezon nie układa się dla 33-krotengo reprezentanta Włoch po myśli. Rozegrał 13 spotkań i zanotował dwie asysty. Kontrakt Frattesiego z Interem obowiązuje do czerwca 2028 roku. Jeśli jego sytuacja w klubie nie ulegnie zmianie, to zawodnik będzie naciskać na zmianę otoczenia.