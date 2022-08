fot. PressFocus Na zdjęciu: Manuel Akanji

Inter Mediolan wciąż obawia się odejścia Milana Skriniara do Paris Saint-Germain. W związku z tym wicemistrz Włoch wytypował czterech kandydatów, którzy docelowo mogą stanowić zastępstwo dla sprzedanego Słowaka. Na liście znajduje się między innymi Manuel Akanji z Borussii Dortmund.

Kwestia transferu Milana Skriniara do PSG stanęła w ostatnim czasie pod znakiem zapytania

Inter Mediolan wciąż liczy się ze stratą Słowaka, dlatego przygotował listę potencjalnych następców

Wśród kandydatów są Jean-Clair Todibo, Merih Demiral, Nikola Milenković oraz Manuel Akanji

Inter Mediolan trzyma rękę na pulsie

Jeszcze do niedawna wydawało się, że kwestia transferu Milana Skriniara do Paris Saint-Germain jest przesądzona. Wszystko zahamowały przenosiny Gleisona Bremera do Juventusu, bowiem Brazylijczyk był celem numer jeden dla Interu Mediolan, który widział w nim idealnego następcę odchodzącego reprezentanta Słowacji.

W mediach zaczęły pojawiać się doniesienia, jakoby przeprowadzka Skriniara do Paryża całkowicie została wykluczona. Coraz częściej mówiło się natomiast, że zostanie on w ekipie wicemistrza Włoch na dłużej, a dodatkowo przedłuży wygasającego w przyszłym roku kontrakt.

W rzeczywistości do żadnej z tych rzeczy jeszcze nie doszło. Potencjalny transfer Skriniara do mistrza Francji nieco się oddalił, ale wciąż jest możliwy. Władze Interu w obawie przed stratą 27-letniego obrońcy przygotowały już listę jego możliwych następców, z których później zostanie wybrany najodpowiedniejszy kandydat.

Widnieją na niej cztery nazwiska. Chodzi o Jeana-Claira Todibo z Nicei, Meriha Demirala z Atalanty, Nikolę Milenkovicia z Fiorentiny oraz Manuela Akanjiego z Borussii Dortmund.

Jeśli mowa o tym pierwszym, przedstawiciele Interu nawiązali niedawno kontakt z francuskim klubem i otrzymali odpowiedź, że 22-latek będzie dostępny za 25 milionów euro. Akanji oraz Milenković od dawna są łączeni z innymi pracodawcami, natomiast wyjęcie Demirala może wydawać się najtrudniejsze. Atalanta wykupiła bowiem tego lata Turka z Juventusu za kwotę 20 milionów euro.

Zobacz również: Media: Icardi wypychany z PSG, trenuje indywidualnie