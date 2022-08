PressFocus Na zdjęciu: Mauro Icardi

Mauro Icardi jest wypychany z Paris Saint-Germain, informują francuskie media. Argentyński napastnik został w ostatnim czasie przesunięty do grupy zawodników, którzy trenują indywidualnie i są bliscy opuszczenia paryskiego klubu, podaje RMC Sport.

Icardi nie znalazł się w kadrze PSG na mecz z Clermont Foot

Według RMC Sport Argentyńczyk został przesunięty do grona piłkarzy trenujących indywidualnie

Napastnik ma jeszcze dwa lata ważnego kontraktu, ale PSG robi wszystko, aby się go pozbyć

Dni Icardiego w PSG są już policzone

Grono niepożądanych zawodników w Paris Saint-Germain powiększa się wraz z upływem tygodni. Według informacji z L’Equipe potwierdzonych przez RMC Sport, do grupy niechcianych zawodników dołączył Mauro Icardi.

Mauro Icardi był już nieobecny w zespole PSG podczas ostatniego weekendu w meczu otwarcia nowego sezonu Ligue 1 przeciwko Clermont Foot, ale zapewnił na portalach społecznościowych, że stało się to z „technicznego” powodu. Tydzień wcześniej zajął natomiast miejsce na ławce rezerwowych podczas spotkania o Superpuchar Francji. Teraz, jednak Argentyńczyk jest bliższy opuszczenia klubu niż kiedykolwiek wcześniej.

Były napastnik Interu Mediolan dołączył do długiej listy zawodników, którzy trenują indywidualnie i z którymi Paris Saint-Germain chce się rozstać. To Ander Herrera, Julian Draxler, Layvin Kurzawa, Thilo Kehrer, Idrissa Gueye, Edouard Michut i Erica Juniora Diny Ebimbe.

Przybywszy latem 2019 roku do PSG, Icardi miał dobry pierwszy sezon w stolicy Francji z 12 bramkami strzelonymi w Ligue 1. Jednak nie nawiązał do tych dobrych występów w kolejnych dwóch sezonach zdobywając w nich tylko jedenaście goli. 29-letni Icardi ma ważny kontrakt z mistrzami Francji do czerwca 2024 roku.

