Inter zdecydował. Przyszłość Zalewskiego wyjaśniona

Inter Mediolan wykupi Nicolę Zalewskiego z AS Romy. Simone Inzaghi dał zielone światło do tej transakcji za 6,5 miliona euro, o czym donosi włoska "La Gazzetta dello Sport".

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Nicola Zalewski

Zalewski zostanie wykupiony przez Inter, klub zdecydował

Nicola Zalewski w tym sezonie spisuje się przynajmniej przyzwoicie, a być może trzeba nawet powiedzieć, że dobrze i bardzo dobrze. Reprezentant Polski przez większość swojej dotychczasowej kariery miał problemy z grą w klubie, albo grał mało, albo były to występy słabo oceniane. Po wypożyczeniu do Inter Mediolan jednak nico się to zmieniło. Właściwie można powiedzieć, że Polak zachwyca w nowych barwach.

Wahadłowy lub też lewoskrzydłowy miał bardzo dobre wejście do zespołu Simone Inzaghiego i pomimo kontuzji w ostatnim czasie, nadal zbiera dobre recenzje. A to powoduje, że kibice zaczynają myśleć o możliwości wykupienia Zalewskiego z AS Romy przez ich zespół. Według informacji przekazanych przez włoską “La Gazzetta dello Sport”, Inter Mediolan zdecydował, że wykupi Nicolę Zalewskiego po tym sezonie. Zielone światło do takiej transakcji dał sam Simone Inzaghi. Kwota zawarta w umowie pomiędzy klubami to 6,5 miliona euro.

WIDEO: Inter sięgnął po Polaka dryblera – jak to się stało?

Nicola Zalewski wyceniany jest przez serwis “Transfermarkt” na 10 milionów euro. W obecnym sezonie 23-latek z Tivoli rozegrał 23 mecze, w których zanotował trzy asysty. Dla Interu ma w sumie sześć występów.

