Inter wykupi Nicolę Zalewskiego? Klub i piłkarz mówią jednym głosem

Marco Canoniero/Alamy Na zdjęciu: Nicola Zalewski

Zalewski może zostać wykupiony przez Inter Mediolan

Nicola Zalewski to bez cienia wątpliwości jeden z bardziej utalentowanych piłkarzy z naszego kraju, który w ostatnich latach przebił się na salony i do pierwszej reprezentacji Polski. Wahadłowy to jednak zupełnie inny piłkarz w kadrze, a inny w meczach klubowych. A przynajmniej tak było przez większość czasu bowiem po przeniesieniu się do Interu Mediolan, Zalewski zaczął znów nawiązywać do swoich najlepszych występów.

Wiadomo jednak, że Nicola Zalewski jest do Interu tylko wypożyczony z zespołu AS Romy, a to powoduje pytanie o to, co wydarzy się w lipcu, gdy transfer czasowy się zakończy. Według informacji przekazanych przez Nicolo Schirę na platformie X (dawniej Twitter), Inter skłania się ku skorzystaniu z zawartej w umowie opcji wykupu Nicoli Zalewskiego. Kwota ta wynosi 6 milionów euro. Co więcej, także sam piłkarz jest zainteresowany pozostaniem w ekipie Simone Inzaghiego.

WIDEO: Program Polak+ w Interze Mediolan

Zalewski w tym sezonie rozegrał do tej pory 22 mecze, w których trzy razy zanotował asystę. Dla zespołu z Mediolanu ma pięć spotkań. Od jakiegoś czasu Polak zmaga się z problemami zdrowotnymi. Obecnie 23-latek wyceniany jest przez serwis “Transfermarkt” na 10 milionów euro.

