Davide Frattesi na radarach Juventusu, Napoli, Romy i Atletico

Inter Mediolan może zakończyć sezon ogromnym sukcesem. Podopieczni Simone Inzaghiego poważnie liczą się w walce o mistrzostwo Włoch, a także awansowali do finału Ligi Mistrzów. Nerazzurri zatem mają przed sobą najważniejsze mecze w trwającej kampanii. Władze klubu natomiast już myślą o budowie składu.

Tymczasem bardzo ciekawe informacje transferowe z obozu Interu Mediolan przekazuje Gianluca Di Marzio. Otóż dziennik „Sky Sport” donosi, że Nerazzurri mogą stracić niezwykle ważnego gracza. W letnim okienku otoczenie bowiem może zmienić Davide Frattesi. Włoch bowiem znalazł się na celowniku Juventusu, SSC Napoli, AS Romy oraz Atletico Madryt.

Najwięcej w mediach mówi się o możliwe przeprowadzce Davide Frattesiego do stolicy Włoch. Warto zaznaczyć, że reprezentant Italii się w Rzymie. Swoje pierwsze piłkarskie kroki stawiał w akademii Lazio, ale mając 14 lat przeniósł się do AS Romy. W grę zatem wchodzi możliwy powrót zawodnika Nerazzurrich do ekipy Giallorossich.

Davide Frattesi w trwającej kampanii rozegrał 47 spotkań w koszulce Interu Mediolan. Włoski pomocnik może się pochwalić dobrymi liczbami jak na rezerwowego. Udało mu się siedmiokrotnie wpisać na listę strzelców, a także zaliczyć dwie asysty.