Inter rozważa ważny ruch. Chodzi o rywala Zielińskiego

Inter Mediolan ma szeroką kadrę i nie wszyscy zawodnicy są zadowoleni ze swojej sytuacji. Tymczasem ciekawe wieści ws. przyszłości Davide Frattesiego przekazał Gianluca Di Marzio.

fot, LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu

Galatasaray jasno stawia sprawę w sprawie zawodnika Interu

Inter Mediolan to najlepsza drużyna na półmetku sezonu Serie A. Jednocześnie nie wszyscy piłkarze są zadowoleni ze swojej aktualnej roli w klubie. Taki stan rzeczy dotyczy między innymi Davide Frattesiego. Interesujące informacje na temat zawodnika Nerazzurrich przekazał dziennikarz Gianluca Di Marzio.

Znany ekspert do spraw transferów dał do zrozumienia, że Galatasaray poważnie rozważa wypożyczenie włoskiego zawodnika z opcją transferu definitywnego. Takie rozwiązanie ma być preferowane również przez działaczy Interu, ale pod pewnym warunkiem. Władze klubu z Serie A chcą mieć bowiem pewność sprzedaży piłkarza, a nie uzależniać przyszłość transakcji od spełnienia określonych warunków.

Frattesi trafił do ekipy ze Stadio Giuseppe Meazza w 2023 roku. Do Interu przeniósł się z Sassuolo za 31,4 miliona euro. W obecnej kampanii 33-krotny reprezentant Włoch wystąpił w 15 spotkaniach. Nie zdobył w nich bramki, ale zanotował dwa kluczowe podania.

Środkowy pomocnik na ten moment przegrywa rywalizację o miejsce w wyjściowym składzie między innymi z Piotrem Zielińskim oraz Hakanem Calhanoglu. Na podobnej pozycji jak Frattesi występuje również Nicolo Barella.

Inter swoje kolejne spotkanie w Serie A rozegra już w środę, 7 stycznia. Nerazzurri zmierzą się wówczas na wyjeździe z Parmą. Z kolei 11 stycznia odbędzie się hit ligi włoskiej, w którym Inter zagra w roli gospodarza z SSC Napoli.