Romano potwierdził. Chelsea planuje nowy start

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Liam Rosenior

Liam Rosenior przejmie stery nad Chelsea

Chelsea w tym sezonie wciąż liczy się w grze o czołowe lokaty w lidze angielskiej. Ostatnio natomiast władze klubu stanęły przed wyzwaniem znalezienia następcy Enzo Mareski, który został zwolniony ze stołecznej ekipy. Dziennikarz Fabrizio Romano przekazał informacje na temat tego, kto ma zastąpić Włocha na Stamford Bridge.

Znany insider poinformował, że nowym trenerem Chelsea zostanie Liam Rosenior. Dotychczasowy szkoleniowiec Strasbourga przybył już do Londynu. W trakcie najbliższych 24 godzin czeka go spotkanie z zarządem The Blues. Z kolei do końca tygodnia ma oficjalnie objąć stanowisko trenera zespołu ze Stamford Bridge. Tym samym klub z Ligue 1 rozpoczął już poszukiwania następcy Anglika.

Chelsea obecnie plasuje się na piątej pozycji w tabeli Premier League, legitymując się dorobkiem 31 punktów. To efekt ośmiu zwycięstw oraz siedmiu remisów. Swoje kolejne spotkanie drużyna z Londynu rozegra 7 stycznia, mierząc się w derbach z Fulham.

Rosenior to 41-latek, który miał już okazję pracować w angielskich ekipach. Trenerską przygodę rozpoczynał w młodzieżowych zespołach Brighton. Następnie prowadził Derby County, a później trafił do Hull City, które prowadził w 78 meczach. Od lipca 2024 roku pracował natomiast we francuskim Strasbourgu, gdzie w 63 spotkaniach wypracował średnią 1,75 punktu na mecz.