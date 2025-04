Inter drży o swoją ikonę, Premier League kusi milionami!

fot. Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Lautaro Martinez znalazł się na radarze Arsenalu

Inter Mediolan jest aktualnie liderem Serie A, legitymując się bilansem 68 punktów. Tym samym Nerazzurri są na dobrej drodze, aby wywalczyć mistrzostwo kraju. Niemniej niepokoić sterników klubu może to, że jeden z graczy znalazł się na radarze przedstawiciela Premier League, o czym donosi serwis Fichajes.net.

Źródło przekonuje, że Arsenal jest chętny na to, aby pozyskać Lautaro Martineza. Wiadomo nie od dzisiaj, że angielski klub jest zdeterminowany, aby wzmocnić się w ofensywie, na co wpływ ma kontuzja Gabriela Jesusa. Idealnym wyborem na następcę Brazylijczyka może być właśnie reprezentant Argentyny.

Lautaro Martinez to napastnik, łączący skuteczność z umiejętnością czytania gry i agresywności, co podkreśla Fichajes.net. Sama transakcja z udziałem piłkarza nie będzie jednak łatwa do zrealizowania. Świadomi tego są działacze Kanonierów, którzy są gotowi wyłożyć na transfer mniej więcej 150 milionów euro.

27-letni zawodnik trafił do mediolańskiej ekipy w lipcu 2018 roku. Z kolei w sierpniu minionego roku Lautaro Martinez przedłużył do końca czerwca 2029 roku swój kontrakt z klubem z Mediolanu.

W tym sezonie 70-krotny reprezentant Argentyny wystąpił w 40 spotkaniach. Zdobył w nich 18 bramek, a także zaliczył sześć asyst. Na boisku jak na razie piłkarz spędził ponad 3000 minut w tej kampanii.

