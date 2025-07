Chivu naciska na ten transfer. Inter musi sięgnąć głęboko do kieszeni

Cristian Chivu spotkał się z władzami Interu, by omówić sytuację kadrową przed startem sezonu. Według "Calciomercato", transfer Ademoli Lookmana wciąż pozostaje dla niego priorytetem.

Lookman priorytetem transferowym dla Chivu

Ademola Lookman od początku okna transferowego daje jasno do zrozumienia, że chce grać dla Interu. Klub z Mediolanu również widzi w nim idealne wzmocnienie ofensywy. Problemem są jednak żądania Atalanty, która oczekuje 50 milionów euro i nie akceptuje niższych propozycji.

Inter złożył już ofertę opiewającą na 40 milionów euro, ale może ją jeszcze nieznacznie podnieść. Właściciel klubu, fundusz Oaktree, jest gotowy zwiększyć budżet do 42–43 milionów. Dodatkowo możliwe jest dodanie bonusów, które pomogłyby osiągnąć wymaganą przez Atalantę kwotę.

Tymczasem Cristian Chivu pojawił się w siedzibie Interu, by przedyskutować z działaczami najnowsze ruchy transferowe. Trener Nerazzurrich już teraz chce mieć jasność co do dalszych kroków klubu. W centrum uwagi pozostaje sprowadzenie Ademoli Lookmana z Atalanty. Według „Calciomercato” Chivu miał podkreślić podczas spotkania, że ten zawodnik jest dla niego priorytetem.

Sytuacja przypomina zeszłoroczne negocjacje Juventusu z La Deą o Koopmeinersa, które ciągnęły się przez całe lato. Inter nie chce powtórki i dlatego rozważa także sprzedaż kilku zawodników, m.in. Esposito, Taremiego, Buchanana czy Asllaniego, by zwiększyć środki na transfer Lookmana.

Również gwiazdor Atalanty może odegrać aktywną rolę. Piłkarz mógłby zgodzić się na obniżenie wynagrodzenia z 4 do 3,5 miliona euro, a jego agenci mogą zredukować swoje prowizje. Wszystko po to, by ułatwić finalizację transferu.

