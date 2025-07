Inter przygotował nową ofertę za Lookmana. Jak odpowie Atalanta?

Inter Mediolan chce sprowadzić Ademolę Lookmana z Atalanty. Według "Corriere dello Sport" i "La Gazzetty dello Sport", klub pracuje nad nową ofertą, by przekonać La Deę do sprzedaży napastnika.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Ademola Lookman

Lookman uzgodnił warunki kontraktu z Interem

Inter Mediolan rozpoczął kolejną rundę negocjacji z Atalantą w sprawie transferu Ademoli Lookmana. Wice mistrzowie Włoch oferują 40 milionów euro, ale klub z Bergamo nie chce zejść poniżej 50 milionów. Nigeryjski napastnik jest zdecydowany na transfer do Mediolanu, jednak wszystko zależy od stanowiska Atalanty.

Jak podaje „Corriere dello Sport”, fundusz Oaktree, który przejął Inter od rodziny Zhang, jest gotów zwiększyć ofertę o kolejne 2–3 miliony euro. Dodatkowo Atalanta może złagodzić swoje stanowisko, jeśli Inter doda do oferty odpowiednie bonusy.

Według Alfredo Pedulli rano odbyły się kolejne rozmowy między przedstawicielami Interu, agentem zawodnika i pośrednikami. Wkrótce mają nastąpić bezpośrednie negocjacje między klubami, które mogą przybliżyć transfer do finalizacji.

Lookman ma ważny kontrakt z Atalantą do czerwca 2027 roku. Zarabia 1,8 miliona euro netto rocznie, co dzięki przepisom podatkowym oznacza 2,36 miliona brutto. Inter oferuje mu pięcioletni kontrakt do 2030 roku z pensją 4,5 miliona euro netto.

Atalanta przygotowuje się również na ewentualne odejście Lookmana. Klub wskazał już potencjalnego następcę w osobie Federico Chiesy. Były piłkarz Juventusu i Fiorentiny może opuścić Liverpool i wrócić do Serie A.

