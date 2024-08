Inter Mediolan powalczy o reprezentanta Szwajcarii. Ciekawy ruch Nerazzurrich

Inter Mediolan zmuszony do szukania kreatywnych rozwiązań na rynku transferowym jest zainteresowany sprowadzeniem Dana Ndoye z Bologni, donosi "Calciomercato". 23-letni reprezentant Szwajcarii ma za sobą znakomity sezon.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Simone Inzaghi

Dan Ndoye na celowniku Interu Mediolan

Inter Mediolan stoi przed wyzwaniem uzupełnienia składu, mimo że budżet na transfery jest mocno ograniczony przez nowe wytyczne właścicieli klubu, grupy Oaktree. Klub potrzebuje jeszcze co najmniej trzech wzmocnień: środkowego obrońcy, bocznego pomocnika i drugiego napastnika. Jednak brak środków oraz trudności w sprzedaży Marko Arnautovicia i Joaquina Correi utrudniają te plany.

W związku z tym Inter musi szukać kreatywnych rozwiązań, co sprawia, że uwaga klubu skupiła się na zawodnikach, którzy mogą pełnić różne role na boisku. Jednym z takich piłkarzy jest Dan Ndoye, 23-letni reprezentant Szwajcarii o senegalskich korzeniach, który obecnie gra dla Bologni.

Dan Ndoye, który ma kontrakt z Rossoblu do 2027 roku, to wszechstronny gracz, mogący występować zarówno w ataku, jak i na skrzydle. Jego wartość wzrosła po udanym pierwszym sezonie w Serie A oraz dobrych występach na Mistrzostwach Europy. Dzięki swojej uniwersalności Ndoye mógłby wzmocnić różne formacje w drużynie Inzaghiego, co jest kluczowe przy ograniczonych zasobach finansowych.

Tymczasem Bologna przygotowuje się na ewentualne odejście Ndoye, rozważając kandydatury takich zawodników jak Cyril Ngonge z Napoli, czy powracający do Manchesteru United po wypożyczeniu do Granady, Facundo Pellistri.

