Nico Williams zdecydował. Nagranie, które mówi wszystko [WIDEO]

Nico Williams przejął koszulkę z numerem dziesięć w Athletic Club

Nico Williams od wielu tygodni jest łączony z transferem do jednego z czołowych drużyn Europy. Skrzydłowy znalazł się na celowniku między innymi Paris Saint-Germain czy klubów z Premier League, ale najwięcej mówiło się o jego potencjalnym transferze do FC Barcelony. Media przez długi czas przekazywały nowe informacje odnośnie rozmów Blaugrany z otoczeniem zawodnika.

Ostatecznie mimo, iż FC Barcelona była gotowa zapłacić klauzulę wykupu wynoszącą około 60 milionów euro, Nico Williams zdecydował się pozostać w Athletic Club. Zdaniem “Marki” wpływ na to miało kilka czynników, jak możliwość rozwoju bez dużej presji, a także przywiązanie emocjonalne do klubu. Choć od tego momentu w prasie pojawiały się jeszcze doniesienia sugerujące, że Blaugrana nie powiedziała ostatniego słowa, a gwiazdor może zmienić zdanie to wydaje się, że temat jest już przesądzony.

W poniedziałek Athletic opublikował film w mediach społecznościowych, na którym Nico Williams przejmuje koszulkę z numerem dziesięć. To wyraźny sygnał, że Baskowie chcą zatrzymać swoją największą gwiazdę w zespole na kolejny sezon, o czym przekonywali od samego początku spekulacji transferowych. Tym samym również Nico Williams pokazał, jakie są jego plany na przyszłość. Obecnie trudno przewidywać, by w jego sytuacji mogło zadziać się jeszcze coś niespodziewanego.

