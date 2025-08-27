Inaki Pena odszedł z Barcelony. Zostanie w lidze hiszpańskiej

Inaki Pena zgodnie z przewidywaniami przedłużył kontrakt z Barceloną i odszedł na wypożyczenie. Bramkarz w sezonie 2025/2026 będzie stał między słupkami Elche CF.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Inaki Pena

Oficjalnie: Elche wypożyczyło Inakiego Penę

Elche CF oficjalnie zaprezentowało Inakiego Penę jako swojego nowego bramkarza. 26-letni golkiper, zanim przeniósł się na Estadio Manuel Martinez Valero, przedłużył kontrakt z Barceloną do 30 czerwca 2029 roku. Tym samym mierzący 184 centymetry zawodnik będzie zdobywał doświadczenie w barwach beniaminka La Ligi, gdzie spędzi cały sezon 2025/2026. Tam powinien być pierwszym wyborem Edera Sarabii. Jego zadaniem będzie pomoc drużynie Los Franjiverdes w wymagającej walce o utrzymanie w hiszpańskiej elicie.

Co ciekawe, wypożyczenie Inakiego Peni bezpośrednio wpłynie na sytuację Wojciecha Szczęsnego. Zwolnienie miejsca w budżecie płacowym Barcelony sprawi bowiem, że polski bramkarz wreszcie zostanie zarejestrowany w La Lidze. Przypomnijmy, iż były reprezentant Polski nie zasiadał nawet na ławce rezerwowych w dwóch pierwszych kolejkach nowej kampanii. Lada moment wszystkie formalności powinny zostać dopięte, a trener ekipy Dumy Katalonii – Hansi Flick – w końcu będzie miał naszego rodaka do swojej dyspozycji.

✍️ 𝐈𝐧̃𝐚𝐤𝐢 𝐏𝐞𝐧̃𝐚, 𝐧𝐮𝐞𝐯𝐨 𝐠𝐮𝐚𝐫𝐝𝐢𝐚́𝐧 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐥𝐚 𝐩𝐨𝐫𝐭𝐞𝐫𝐢́𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐄𝐥𝐜𝐡𝐞 𝐂𝐅 — Elche Club de Fútbol (@elchecf) August 27, 2025

Inaki Pena pierwsze piłkarskie kroki stawiał w Villarrealu. Do słynnej La Masii trafił w 2012 roku, gdzie stopniowo rozwijał swoje umiejętności, aż wreszcie dostał szansę debiutu w pierwszym zespole Barcelony. W drugiej części sezonu 2021/2022 występował na wypożyczeniu w Galatasaray Stambuł, w którym zebrał cenne doświadczenie w europejskich pucharach. W poprzedniej kampanii w koszulce drużyny Blaugrany rozegrał 23 mecze, w których wpuścił 25 bramek i zachował 7 czystych kont. Jak pamiętamy, na początku roku stracił on miejsce w podstawowym składzie na rzecz Wojciecha Szczęsnego.