Rondić jednak nie opuści Widzewa? “Odstąpiliśmy od negocjacji”

PressFocus Na zdjęciu: Imad Rondić

Widzew odstąpił od negocjacji z FC Koeln w sprawie Rondicia

Imad Rondić, autor 9 goli i 2 asyst podczas aktualnego sezonu PKO BP Ekstraklasy, jest rozchwytywany na rynku transferowym w trwającym zimowym okienku. Nazwisko 25-letniego napastnika Widzewa Łódź pojawiało się w kontekście przeprowadzki do takich klubów jak Lech Poznań, Raków Częstochowa, Ujpest FC, Union Berlin, Hertha Berlin czy FC Kaiserslautern, a ostatnio było głośno o potencjalnych przenosinach zawodnika do FC Koeln. Wydawało się, że to właśnie drużyna z Kolonii jest na prowadzeniu w wyścigu o podpis gwiazdy zespołu Widzewiaków.

W ostatnich dniach trwały rozmowy między stronami, ale wszystko wskazuje na to, że zakończyły się niepowodzeniem. Rzecznik prasowy Widzewa Łódź, Marcin Tarociński, ujawnił bowiem, że ekstraklasowy klub odstąpił od negocjacji z FC Koeln, ponieważ propozycja złożona przez Niemców nie była satysfakcjonująca.

– Informacje przekazane przez Rafała Gikiewicza w programie są nieaktualne. Zarząd Widzewa Łódź odstąpił dziś rano od negocjacji z FC Koeln z uwagi na brak satysfakcjonujących ofert za Imada Rondicia, które wbrew doniesieniom medialnym były zdecydowanie poniżej oczekiwań Klubu. Informacja została również przekazana oficjalnie niemieckiej stronie. W sprawie transferów polecamy kontakt z zarządem, dyrektorem sportowym lub rzecznikiem prasowym – napisał na portalu społecznościowym “X” rzecznik prasowy łódzkiego klubu, Marcin Tarociński.