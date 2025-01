Łukasz Bejger ostatecznie ma przejść ze Śląska Wrocław do NK Celje. 23-letni stoper jeszcze dzisiaj poleci do Słowenii, gdzie dogada ostatnie szczegóły kontraktu indywidualnego - podaje Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl.

PressFocus Na zdjęciu: Łukasz Bejger

Łukasz Bejger o krok od przeprowadzki do NK Celje

Łukasz Bejger, stoper Śląska Wrocław, najprawdopodobniej będzie kontynuował swoją karierę w lidze słoweńskiej – poinformował Tomasz Włodarczyk na łamach portalu “Meczyki.pl”. Zawodnik jeszcze dzisiaj ma udać się do Słowenii, gdzie będzie dogrywał ostatnie szczegóły kontraktu indywidualnego z tamtejszym klubem, NK Celje. Następnie środkowy obrońca przejdzie testy medyczne i jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to podpisze dwuipółletnią umowę, obowiązującą do 30 czerwca 2027 roku.

Tak więc Wojskowi ostatecznie najpewniej sprzedadzą mierzącego 190 centymetrów defensora. Łukasz Bejger przywdziewa koszulkę Śląska Wrocław od stycznia 2021 roku, kiedy trafił na Tarczyński Arenę za 180 tysięcy euro z Manchesteru United. Wychowanek Lecha Poznań szkolił swoje umiejętności w akademii Czerwonych Diabłów, ale nie było dane mu zadebiutować w pierwszym zespole angielskiego giganta. Teraz najprawdopodobniej spróbuje swoich sił w słoweńskiej ekstraklasie.

Warto dodać, że NK Celje jest aktualnym mistrzem kraju i awansowało do fazy pucharowej Ligi Konferencji, gdzie w 1/16 finału zmierzy się z APOEL-em Nikozja. Co ciekawe, słoweński klub w trwającym okienku transferowym sprowadził już jednego piłkarza z polskiej ligi, a mianowicie Artemijusa Tutyskinasa, który ostatnio występował w barwach ŁKS-u Łódź.

