Ilya Shkurin nie może być pewny swojej przyszłości w Legii Warszawa. Jak dowiedział się Paweł Gołaszewski z tygodnika Piłka Nożna, zainteresowanie 26-letnim białoruskim napastnikiem wykazuje inny klub występujący w PKO BP Ekstraklasie - GKS Katowice.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Ilya Shkurin

GKS Katowice zainteresowany Ilyą Shkurinem

Legia Warszawa podczas trwającego letniego okienka transferowego solidnie wzmocniła swoją linię ataku, sprowadzając dwóch nowych napastników – Miletę Rajovicia oraz Antonio Colaka. Takie ruchy sprawiły, że w ofensywie stołecznego zespołu zrobiło się bardzo ciasno. Jak poinformował Paweł Gołaszewski z tygodnika „Piłka Nożna”, niepewny swojej przyszłości w drużynie Wojskowych jest m.in. Ilya Shkurin. Białoruski snajper nie został nawet zgłoszony do rozgrywek Ligi Konferencji Europy, co może być jasnym sygnałem, że jego rola w drużynie prowadzonej przez Edwarda Iordanescu znacząco zmaleje.

Według wspomnianego dziennikarza, 26-letni napastnik może opuścić Łazienkowską jeszcze tego lata. Shkurin wzbudza zainteresowanie kilku klubów, a jednym z nich ma być GKS Katowice. Występujący w PKO BP Ekstraklasie śląski klub poszukuje wzmocnień formacji ofensywnej i widzi w Białorusinie solidną opcję na ten sezon. Na razie nie wiadomo, w jakiej formule mógłby dojść do skutku transfer, jednak najbardziej prawdopodobnym rozwiązaniem wydaje się wypożyczenie, które pozwoliłoby Legii Warszawa nieco odciążyć budżet płacowy, a samemu zawodnikowi regularnie grać.

Ilya Shkurin trafił na Łazienkowską w lutym 2025 roku za 1,2 miliona euro ze Stali Mielec. Wcześniej przywdziewał koszulki między innymi Rakowa Częstochowa, CSKA Moskwa czy Dynama Kijów. Na boiskach PKO BP Ekstraklasy rozegrał dotychczas 71 spotkań, w których zdobył 23 bramki i zanotował 9 asyst. Jego kontrakt z warszawskim klubem obowiązuje do 31 grudnia 2027 roku, a portal „Transfermarkt” wycenia go obecnie na około 1,5 miliona euro. Dla GKS-u Katowice pozyskanie Shkurina byłoby jednym z ciekawszych ruchów w trakcie tego okienka. Czas pokaże, czy rosły atakujący zostanie podopiecznym Rafała Góraka.