Chelsea chce czołowego strzelca Premier League. Ustępuje tylko Haalandowi

Igor Thiago na celowniku Chelsea

Igor Thiago zdobył aż 17 bramek oraz zanotował 1 asystę w 26 spotkaniach aktualnego sezonu Premier League. Napastnik Brentfordu rozgrywa fenomenalną kampanię, będąc drugim najlepszym strzelcem ligi i ustępując jedynie Erlingowi Haalandowi, który ma na koncie 22 trafienia. Doskonała forma Brazylijczyka oczywiście nie przechodzi bez echa, a jego nazwisko coraz częściej pojawia się w kontekście hitowego transferu. Snajper z Kraju Kawy stał się jednym z najbardziej rozchwytywanych zawodników na rynku transferowym.

Jak poinformował Ekrem Konur, zainteresowanie pozyskaniem Igora Thiago wykazuje między innymi Chelsea. Niebiescy szukają klasycznej „dziewiątki”, która zagwarantuje kilkadziesiąt bramek w sezonie i dlatego skierowali swój wzrok na gwiazdora Brentfordu.

Konkurencja jest jednak poważna, ponieważ sytuację 24-letniego atakującego monitorują także inni europejscy potentaci – Manchester City oraz Bayern Monachium. Ewentualna transakcja z udziałem brazylijskiego snajpera może kosztować nawet 80 milionów euro.

Igor Thiago z powodzeniem występuje w barwach drużyny Pszczół od lipca 2024 roku, gdy przeniósł się do Londynu z Club Brugge za 33 miliony euro. Premierowa kampania na Wyspach Brytyjskich nie była dla niego udana z powodu poważnej kontuzji, ale obecne rozgrywki pokazują jego pełen potencjał. Kontrakt środkowego napastnika obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku. Fachowy serwis „Transfermarkt” wycenia go na 35 milionów euro.