Eintracht znów zarobi fortunę? Gwiazdor wyceniony na 80 mln euro

Hugo Ekitike błyszczy w barwach Eintrachtu Frankfurt, co przykuwa zainteresowanie gigantów. Klub z Bundesligi chce jednak zatrzymać napastnika, chyba że na stole pojawi się oferta opiewająca na minimum 80 milionów euro - donosi gazeta BILD.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Hugo Ekitike

Hugo Ekitike odejdzie z Eintrachtu? Zaporowa wycena

W aktualnym sezonie Hugo Ekitike rozegrał 31 meczów, zdobył 17 bramek i zaliczył 6 asyst. 22-letni napastnik stał się największą gwiazdą Eintrachtu Frankfurt po tym, jak Omar Marmoush zdecydował się na przeprowadzkę do Manchesteru City. Włodarze niemieckiego klubu mają nadzieję, że uda im się zatrzymać młodzieżowego reprezentanta Francji na co najmniej jeszcze jedną kampanię, aczkolwiek są gotowi rozważyć bardzo wysokie oferty.

Jak dowiedział się niemiecki dziennik “BILD”, Eintracht Frankfurt wycenił swojego zawodnika na 80 milionów euro i właśnie minimum tyle oczekuje za perspektywicznego snajpera. Doskonała postawa Hugo Ekitike nie uchodzi uwadze europejskich gigantów, a największe zainteresowanie jego osobą płynie z Premier League. Wychowanek Stade Reims występuje w barwach zespołu Orłów od lutego 2024 roku. Mierzący 190 centymetrów atakujący przed transferem do Bundesligi grał w Paris Saint-Germain.

Skuteczny snajper na początku przywdziewał koszulkę niemieckiej drużyny na podstawie wypożyczenia, a ostatniego lata został wykupiony za około 20 milionów euro. Warto dodać, że Eintracht Frankfurt słynie ze świetnego rozwijania napastników. W przeszłości klub z Bundesligi zarobił ogromne pieniądze na sprzedażach Sebastiena Hallera (za 50 milionów euro do West Hamu United), Luki Jovicia (za 63 miliony euro do Realu Madryt) oraz wspomnianego wyżej Omara Marmousha (za 75 milionów euro do Manchesteru City).