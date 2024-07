Matthijs de Ligt jest zdecydowany na przeprowadzkę do Manchesteru United. Czerwone Diabły najpierw jednak muszą dogadać się z Bayernem Monachium - podaje Fabrizio Romano.

box to box pictures / Alamy Na zdjęciu: Reprezentanci Holandii

Matthijs de Ligt zdecydowany na transfer do Manchesteru United

Manchester United jest zainteresowany sprowadzeniem Matthijsa de Ligta z Bayernu Monachium. Co więcej, sam piłkarz również jest zdecydowany na przeprowadzkę do angielskiego zespołu, o czym informuje nas Fabrizio Romano. Środkowy obrońca w ostatnich dniach potwierdził chęć przenosin na Old Trafford.

Wciąż nie ma jednak porozumienia między klubami. Manchester United od kilku tygodni prowadzi rozmowy z Bayernem Monachium, ale Bawarczycy oczekują za swojego zawodnika minimum 50 milionów euro, co według Czerwonych Diabłów jest zbyt wygórowaną wyceną.

Negocjacje w najbliższych dniach będą kontynuowane i niewykluczone, że transakcja ostatecznie dojdzie do skutku.

Warto dodać, że w tym samym kierunku powędrować może także Noussair Mazraoui, który w tym momencie może nawet jest bliżej transferu do Manchesteru United.

Prawy obrońca był o krok od przeprowadzki do West Hamu United, lecz operacja upadła na ostatniej prostej, z czego może skorzystać klub z Old Trafford. Marokański wahadłowy byłby dużo tańszą inwestycją – trzeba za niego zapłacić mniej więcej 20 milionów euro.

Pobyt Matthijsa de Ligta na Allianz Arenie nie jest do końca udany. 45-krotny reprezentant Holandii koszulkę bawarskiego zespołu przywdziewa od lipca 2022 roku, gdy przeszedł do niemieckiej ekipy za 67 milionów euro z Juventusu. Pierwsze piłkarskie kroki stawiał natomiast w Ajaksie Amsterdam.