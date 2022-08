Pressfocus Na zdjęciu: Sergio Reguilon

Sergio Reguilon nie ma przyszłości w Tottenhamie, dlatego jeszcze przed końcem letniego okienka transferowego postara się o zmianę klubu. Grono zespołów zainteresowanych Hiszpanem jest całkiem duże. Ekrem Konur przekazał, że znajdują się w nim Fulham, Lazio Rzym i Atletico Madryt.

Sergio Reguilon nie może liczyć na regularne występy w tym sezonie a barwach Tottenhamu, dlatego rozważa odejście z klubu

Zawodnik nie narzeka na brak zainteresowania i może jeszcze latem zostać wypożyczony

Chęci sprowadzenia Hiszpana wyraziły Fulham, Lazio i Atletico Madryt

Reguilon stracił zaufanie sztabu szkoleniowego Kogutów

Aż 30 milionów euro wydał we wrześniu 2020 roku Tottenham Hotspur na Sergio Reguilona. Hiszpan zanotował całkiem niezłe wejście do drużyny i w pierwszym sezonie wystąpił w 36 meczach notując sześć asyst. Następną kampanię rozpoczął również jako podstawowy lewy defensor Kogutów, choć z powodu kontuzji pod koniec sezonu wypadł z gry.

25-latek stracił na leczeniu kontuzji cały sezon przygotowawczy i w konsekwencji nie znalazł się w kadrze Tottenhamu na żaden z pierwszych trzech meczów ligowych. Agenci Hiszpana otrzymali ze strony klubu przekaz, że nie figuruje on obecnie w planach Antonio Conte i najlepszym dla niego rozwiązaniem byłaby zmiana klubu. Na takową pozostało już jednak niewiele czasu. Wraz z końcem sierpnia nie będzie już takiej możliwości.

Ekrem Konur przekazał w piątek, że Reguilonem zainteresowane są trzy klubu, które chciałby go wypożyczyć. Znajdują się wśród nich Fulham, Lazio Rzym i Atletico Madryt. Tottenham jest otwarty na wypożyczenie zbędnego zawodnika, dlatego to od jego agentów w dużej mierze zależy, gdzie przeniesie się 25-latek. Wydaje się mało prawdopodobne, by miał zostać w Londynie. Z uwagi na doświadczenie w La Liga, najbliżej jest mu do dołączenia do Atletico Madryt.

