Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Kristoffer Hansen odchodzi z Jagiellonii

Jagiellonia Białystok potwierdziła, że po prawie dwóch latach z zespołem rozstaje się Kristoffer Hansen. Umowa norweskiego zawodnika dobiegła końca i nie będzie przedłużona, co oznacza, że opuści Podlasie jako wolny zawodnik po wygaśnięciu kontraktu, co nastąpi 30 czerwca.

Norweg trafił do klubu jesienią 2023 roku, stając się szybko istotnym ogniwem drużyny. Już w pierwszym sezonie znacząco przyczynił się do zdobycia przez Żółto-Czerwonych pierwszego w historii tytułu mistrza Polski. W zakończonych niedawno rozgrywkach Hansen był równie ważny – zdobył z zespołem Superpuchar Polski, wywalczył trzecie miejsce w Ekstraklasie i dotarł aż do ćwierćfinału Ligi Konferencji UEFA.

Łącznie Norweg rozegrał dla Dumy Podlasia 86 meczów, w których zdobył 19 bramek oraz zanotował 13 asyst, co uczyniło go jednym z najefektywniejszych piłkarzy Jagiellonii w ostatnich sezonach. W oficjalnym komunikacie klub serdecznie podziękował Hansenowi za jego wkład w sukcesy zespołu, życząc mu powodzenia w dalszych etapach kariery.

Jego odejście to kolejne kadrowe zmiany w Jagiellonii po zakończeniu współpracy m.in. z Jarosławem Kubickim, który już został zaprezentowany jako nowy piłkarz Górnika Zabrze. We wtorek z Dumą Podlasia pożegnał się również Michal Sacek. Ten piłkarz również może podążyć śladem swojego kolegi z zespołu na Górny Śląsk.