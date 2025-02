Liverpool odrzucony. Gwiazdor Feyenoordu wybrał inny kierunek transferu

David Hancko nie jest zainteresowany transferem do Liverpoolu. Defensor woli przenieść się do Juventusu, donosi "Tuttosport". We wtorkowym meczu Feyenoordu z Milanem ponownie znalazł się pod lupą skautów Bianconerich.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Hancko bliżej Juventusu, Giuntoli przygotowuje ofertę

Juventus nie rezygnuje z planów wzmocnienia defensywy i w letnim oknie transferowym chce sprowadzić Davida Hancko. Jak podaje “Tuttosport”, dyrektor Starej Damy Cristiano Giuntoli zamierza przedstawić Feyenoordowi ofertę w wysokości 23 milionów euro, licząc na szybkie zamknięcie transakcji przed startem Klubowych Mistrzostw Świata.

Bianconeri od dłuższego czasu obserwują słowackiego obrońcę, a ich skauci śledzili go również podczas ostatniego meczu Ligi Mistrzów, w którym Feyenoord zremisował 1:1 z Milanem, zapewniając sobie awans do fazy 1/8 finału Champions League.

Co istotne, Hancko nie jest przekonany do przenosin do Liverpoolu, mimo że angielski klub wykazywał nim zainteresowanie już w styczniu. Jak twierdzą włoscy dziennikarze, otoczenie zawodnika osiągnęło już wstępne porozumienie z Juventusem w sprawie pięcioletniego kontraktu o wartości 2,5 miliona euro rocznie plus bonusy.

Hancko priorytetowo traktuje transfer do Juventusu i jest gotów odrzucić inne propozycje, aby latem dołączyć do ekipy Thiago Motty. Teraz ruch należy do Bianconerich – jeśli oferta zostanie zaakceptowana, Słowak może stać się kluczowym wzmocnieniem linii obrony Starej Damy. Natomiast obecne problemy kadrowe Starej Damy pokazują, jak bardzo klub potrzebuje dodatkowych wzmocnień w defensywie.