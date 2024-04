Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Felipe Anderson

Felipe Anderson piłkarzem Palmeiras

Felipe Anderson miał być bohaterem jednego z głośniejszych transferów w Serie A tego lata. Media na Półwyspie Apenińskim zgodnie potwierdzały, że przygoda Brazylijczyka z Lazio dobiegnie końca wraz z zakończeniem obecnego sezonu. W późny poniedziałkowy wieczór sam zawodnik potwierdził te informacje za pośrednictwem wpisu na Instagramie.

– Z szacunku do Lazio i jego kibiców informuję, że nie przedłużę kontraktu z klubem i w przyszłym sezonie będę podążał inną drogą. Zapewniam jednak, że do ostatniego dnia tutaj będę szanował te barwy. Dziękuję za wszystko! – napisał piłkarz.

Choć informacje dziennikarzy co do odejścia Andersona z Lazio były trafne, to kierunek jego transferu zaskoczył cały włoski świat futbolu. Okazało się bowiem, że piłkarz nie trafi do Juventusu, tak jak wcześniej hucznie zapowiadano. O pozyskaniu zawodnika oficjalnie poinformowało brazylijskie SE Palmeiras.

Choć władze Juventusu były w stałym kontakcie z zawodnikiem, a szczegóły potencjalnej umowy były omawiane w ostatnich dniach przez obie strony, to Anderson zdecydował się na powrót do swojego rodzinnego kraju. Nieoficjalnie mówi się o tym, że piłkarz z przyczyn rodzinnych chciałby być blisko rodziny. Jego kontrakt będzie obowiązywał do końca grudnia 2027 roku.

Brazylijczyk dołączy do swojego nowego klubu po zakończeniu obecnego sezonu. W tej kampanii zgromadził on 5 goli i 7 asyst w 44 występach we wszystkich rozgrywkach.