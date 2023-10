IMAGO / Giuseppe Maffia Na zdjęciu: Rodrygo

Rodrygo nie ma udanego początku sezonu 2023/2024

Oprócz tego Brazylijczyk rozzłościł Real Madryt niedawną wypowiedzią

Ponoć Królewscy rozważają sprzedać skrzydłowego, aby zrobić miejsce dla Kyliana Mbappe i Erlinga Haalanda

Real Madryt pozbędzie się Rodrygo, aby kupić Mbappe lub Haalanda?

Rodrygo od początku tego sezonu nie notuje najlepszych liczb. Jedna asysta i jeden gol w jedenastu spotkaniach nie są najlepszym wynikiem, przez co zaczynają pojawiać się plotki o możliwym odejściu skrzydłowego. Oprócz tego ponoć Królewscy źle zareagowali na słowa piłkarza, który publicznie przyznał, że nie lubi występować na pozycji, na której gra w Realu Madryt.

– Zawsze ważne jest, aby móc zrobić wiele rzeczy na boisku. Zawsze mówiłem, że mogę grać na obu skrzydłach, po prostu nie lubię grać jako dziewiątka, ale w Realu Madryt muszę. W Brazylii mogę poruszać się po całym boisku, co pomaga w mojej grze. Możliwość robienia tych rzeczy jest ważna, ponieważ zwiększa twoje szanse na grę, a to jest dla mnie kluczowe – stwierdził Rodrygo.

Według hiszpańskiego serwisu Sport wkrótce Real Madryt może stracić cierpliwość do piłkarza i spróbować go sprzedać. To część większego planu, który zakłada pozyskanie Kyliana Mbappe lub Erlinga Haalanda w 2024 roku. Odejście Brazylijczyka stworzyłoby miejsce na przyjście nowej gwiazdy.